1er réseau national de vente location et services d’instruments et d’accessoires de mesure

TOPOCENTER est le 1er réseau national de vente, location, formation et SAV d’instruments et d’accessoires de mesure pour les professionnels de la topographie, du bâtiment et de la construction.

TOPOCENTER appartient au groupe suédois Hexagon. La création de TOPOCENTER répond aux attentes de la clientèle qui souhaite trouver sous une même enseigne une offre globale de produits et de services.

TOPOCENTER est un concept unique au monde qui fédère un réseau de 14 magasins intégrés ou en Distribution, spécialisé dans la vente, la location, la formation et le service après-vente de matériels de topographie. Couvrant tout le territoire national, TOPOCENTER est avant tout un réseau professionnel de proximité : proche du terrain, proche de ses clients.

La topographie, affaire de spécialistes, ne s’improvise pas ! Les équipes TOPOCENTER sont des professionnels qui contribuent à la fiabilité et à la crédibilité du réseau auprès des hommes de la construction. Toutes nos équipes suivent régulièrement des formations afin de connaître les dernières générations de produits et de pouvoir apporter les conseils les plus justes aux clients.

Bien connu des professionnels, le réseau TOPOCENTER propose une offre globale et de qualité à ses clients, et ce… depuis 1980.

TOPOCENTER, le partenaire de vos chantiers !

Le savoir-faire TOPOCENTER :