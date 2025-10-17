ConnexionS'abonner
TPF Industrie

Lieu dit la Cabane Vieille
13550 NOVES
France
TPF Industrie, premier développeur et fabriquant français.

Développement et formulation de polyols à destination de systèmes polyuréthane pour l'isolation thermique des bâtiments.

TPF Industrie, premier développeur et fabriquant français :
TPF Industrie a investi 3,5 millions d’euros dans un site de production sorti de terre après 2 ans de R&D et 13 mois de montage.

TPF Industrie offre à tous les acteurs de l’isolation projetée une alternative française sur un marché dominé jusqu’alors par des majors de la chimie allemands.

La société devient ainsi le premier développeur et fabricant français de gammes de polyols destinés à la fabrication de polyuréthanes pour l’isolation haute qualité des bâtiments.

Recherche & Développement :
les ingénieurs TPF Industrie œuvrent au quotidien pour permettre à la société d’innover constamment et de suivre en temps réel les évolutions des besoins des professionnels du bâtiment. 

Laboratoire Qualité : 
Le savoir faire de TPF Industrie

  • La gamme projection : TPF SPRAY 10, TPF SPRAY 20, TPF SPRAY 30 HFO, TPF SPRAY 40 HFO, TPF SPRAY 60 HFO
  • La gamme injection : TPF i 10 HFO, TPF i 35 HFO

