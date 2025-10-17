TPF Industrie
TPF Industrie, premier développeur et fabriquant français.
Développement et formulation de polyols à destination de systèmes polyuréthane pour l'isolation thermique des bâtiments.
TPF Industrie a investi 3,5 millions d’euros dans un site de production sorti de terre après 2 ans de R&D et 13 mois de montage.
TPF Industrie offre à tous les acteurs de l’isolation projetée une alternative française sur un marché dominé jusqu’alors par des majors de la chimie allemands.
La société devient ainsi le premier développeur et fabricant français de gammes de polyols destinés à la fabrication de polyuréthanes pour l’isolation haute qualité des bâtiments.
Recherche & Développement :
les ingénieurs TPF Industrie œuvrent au quotidien pour permettre à la société d’innover constamment et de suivre en temps réel les évolutions des besoins des professionnels du bâtiment.
Laboratoire Qualité :
Le savoir faire de TPF Industrie :
- La gamme projection : TPF SPRAY 10, TPF SPRAY 20, TPF SPRAY 30 HFO, TPF SPRAY 40 HFO, TPF SPRAY 60 HFO
- La gamme injection : TPF i 10 HFO, TPF i 35 HFO
TPF i 10 : système de polyuréthane injecté pour l'isolation thermique
TPF i 10 est un système à base d’eau d’isolation thermique basse densité pour l’application par injection, qui permet d’obtenir une mousse souple de polyuréthane....
TPF SPRAY 10 : système de polyuréthane projeté pour l'isolation thermique de basse densité
TPF SPRAY 10 est un système à base d’eau d’isolation thermique basse densité pour l’application projetée, qui permet d’obtenir une mousse souple de polyuréthane....
TPF SPRAY 60 HFO : système de polyuréthane projeté pour l'isolation thermique
TPF SPRAY 60 HFO est un système d’isolation thermique pour l’application projetée, qui permet d’obtenir une mousse rigide de polyuréthane. C’est une mousse...
