Pour obtenir une information de la part de la marque « TPF Industrie », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

TPF Industrie, premier développeur et fabriquant français.

Développement et formulation de polyols à destination de systèmes polyuréthane pour l'isolation thermique des bâtiments.

TPF Industrie, premier développeur et fabriquant français :

TPF Industrie a investi 3,5 millions d’euros dans un site de production sorti de terre après 2 ans de R&D et 13 mois de montage.

TPF Industrie offre à tous les acteurs de l’isolation projetée une alternative française sur un marché dominé jusqu’alors par des majors de la chimie allemands.

La société devient ainsi le premier développeur et fabricant français de gammes de polyols destinés à la fabrication de polyuréthanes pour l’isolation haute qualité des bâtiments.

Recherche & Développement :

les ingénieurs TPF Industrie œuvrent au quotidien pour permettre à la société d’innover constamment et de suivre en temps réel les évolutions des besoins des professionnels du bâtiment.

Laboratoire Qualité :

les ingénieurs TPF Industrie œuvrent au quotidien pour permettre à la société d’innover constamment et de suivre en temps réel les évolutions des besoins des professionnels du bâtiment.

Le savoir faire de TPF Industrie :