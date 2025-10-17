Depuis 1936, UNIKALO développe, fabrique et commercialise des peintures pour les professionnels du bâtiment.



Notre société a toujours su proposer des produits techniques de qualité, issus d’un savoir-faire artisanal, développés aujourd’hui à grande échelle par notre outil industriel.



La société UNIKALO s’est construite autour d’un objectif simple : apporter des solutions aux applicateurs.



C’est par notre présence quotidienne sur le terrain que nous pouvons comprendre les besoins de tous les applicateurs (artisans, sociétés de peinture ou particuliers) et apporter les services adaptés à chaque étape de vos chantiers.



Cette proximité entre le terrain et la direction nous permet d’être réactif à vos problématiques et de prendre rapidement les décisions adéquates.



Le savoir-faire d’UNIKALO :

Gamme intérieur impressions classiques (Nae Impress, Aqualine evo impress, Aquaryl primo, Aquaryl sous couche, hydrofond, …).

Gamme intérieur impressions techniques (Aquaprim micro, Aquaprim isolant, Aderprim micro, Aderprim multi’spray).

Gamme Façade préparation des surfaces (kpex reboucheur lisse poudre, kpex reboucheur granité poudre, kpex mortier ragreage).

Gamme Boiserie/vernis (uniwood hpa renov, uniwood sg f42, uniwood acryl opaque, peter joordan ng brillant).

Gamme métal (bloc rouille cr 651, solution nt 330, unikepox 90 aqua, unithanne pu s).

Gamme toiture/bardage (revetgum 400, imperoxyde, galvanite hydro).

Gamme Sol (dégraissant lt 615, kit mortier ep-100, Daf 500, primaire 515, primaire 411, unikosol).