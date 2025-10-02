Unikalo présente Unilox fer SR Satin, sa nouvelle laque anticorrosion
Mis à jour le 02 octobre 2025 à 15h04
Il y a du nouveau sur les étalages d’Unikalo, fabricant indépendant de peintures professionnelles en France. Le spécialiste des peintures pour le bâtiment vient en effet de présenter Unilox Fer SR Satin, sa nouvelle laque anticorrosion en phase solvant.
Sa formulation, à base de liant alkyde uréthane en phase solvant ainsi que ses pigments inhibiteurs de rouille à base de phosphate de zinc assurent une barrière anticorrosion performante et une forte adhérence.
La laque est destinée aux ouvrages métalliques extérieurs et intérieurs ferreux et non ferreux, qu’ils soient usuels ou soumis à des environnements agressifs. Le film protecteur, homogène et durable, protège la surface sur laquelle est appliquée la solution des agents extérieurs tels que l’humidité, les embruns, les brouillards salins ou les variations de température.
L’opacité et le pouvoir garnissant de la solution lui permet de couvrir efficacement les zones sensibles telles que les arêtes vives, angles rentrants ou cordons de soudure, formant une barrière protectrice contre l’air et l’eau.
Un temps de séchage optimal et une finition soignée et personnalisée
Unikalo s’est attaché à développer une solution au temps de séchage optimal. En quatre heures, même à basse température, la laque est appliquée, et son temps de séchage permet l’application de deux couches dans la même journée.
Unilox Fer SR Satin permet une application directe sur métal sans couche d’accroche préalable, y compris sur des supports difficiles.
Cette solution 2 en 1 combine les fonctions de primaire et de finition et offre un gain de temps et une simplification logistique sur les chantiers.
Le fabricant de peinture s’est également attelé à proposer un aspect esthétique soigné, avec plus de 100 000 teintes disponibles pour sa solution, ainsi qu’une finition soignée tendue avec un effet satiné même en application en épaisseur.
Par Jérémy Leduc
