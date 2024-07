Mortier-Colle Fibré Sans Ciment Portland : Performances Élevées et Faible Empreinte Carbone

Le mortier-colle fibré sans ciment Portland offre des performances élevées et un faible impact carbone. Idéal pour la pose de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, il est parfaitement adapté pour une utilisation sur murs et sols intérieurs ainsi que sur sols extérieurs.

Un mortier-colle écologique pour répondre aux exigences de la RE2020

En réponse aux exigences de la RE2020 et à la décarbonation du secteur de la construction neuve, Parexlanko présente une innovation majeure : le premier mortier-colle sans ciment Portland. Ce produit innovant, grâce à sa formule brevetée et l'utilisation de liants alternatifs bas carbone, permet de réduire les émissions de CO2 de 50%. Certifié CSTB QB, il dispose également d'une fiche FDES individuelle.

Performances et utilisation du mortier-colle sans ciment

Le mortier-colle sans ciment Portland, classé C2S1 E/EG, ne modifie pas les usages et habitudes des professionnels du bâtiment. Conçu pour des applications variées, il convient parfaitement aux murs et sols intérieurs, aux sols extérieurs et aux pièces humides. Idéal pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, y compris sur planchers chauffants, il offre une meilleure déformabilité et s'adapte aux grands formats de plus en plus populaires.

Une fabrication française respectueuse de l’environnement

Fabriqué en France, le 577 Prolisouple ECO2 de Parexlanko se distingue par sa double consistance crémeuse, offrant un confort d'application optimal et une réduction de la fatigue pour les applicateurs. Cette caractéristique, combinée à sa robustesse et à sa performance écologique, en fait le choix idéal pour les projets de construction et de rénovation cherchant à minimiser leur impact environnemental.

Les avantages produit :

Réduction des Émissions de CO2 : Diminution de 50% des émissions grâce à l'utilisation de liants alternatifs bas carbone.

Certification CSTB QB : Gage de qualité et de conformité aux normes.

Adaptabilité et Performance : Convient aux applications intérieures et extérieures, y compris les planchers chauffants et les grands formats de carreaux.

Confort d'Utilisation : Formule crémeuse pour une application facile et moins fatigante.

Avec cette innovation, Parexlanko se positionne en leader de la construction durable, offrant des solutions performantes et respectueuses de l'environnement. Optez pour le 577 Prolisouple ECO2 et participez à la transition écologique du secteur du bâtiment.