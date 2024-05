5074 PROLICREME : mortier-colle duo allégé polyvalent et à hautes performances

Mortier-colle duo allégé polyvalent et à hautes performances. Il est particulièrement adapté pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens.

Mortier-colle duo à émission de poussière réduite C2S1 ET / EG, polyvalent, à hautes performances d’adhérence et de déformabilité, pour le collage de revêtements céramiques sur supports neufs ou anciens, sur planchers chauffants (à eau et PRE), sur planchers béton, sur vide sanitaire ou locaux non chauffés, sur murs intérieurs jusqu’à 3 600 cm² (36 000 cm² sur plaque de plâtre), sur sols intérieurs jusqu’à 15 000 cm² classés NF UPEC et en façades de 0 à 28 m.

5074 PROLICRÈME est un mortier-colle duo à double taux de gachâge permettant d’obtenir une consistance normale ou fluide.

5074 PROLICRÈME : permet aussi le reprofilage des sols et murs sur 4 à 10 mm avant la pose du carrelage. La nouvelle technologie de formulation à base de microsphères de verre expansé apporte une texture crémeuse inédite à 5074 PROLICRÈME :la finesse des billes de verre allège le mortier et facilite le malaxage, l’étalement, l’adhérence et le rendement sur chantier.

Les avantages produit :