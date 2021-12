715 LANKOSTONE JOINT : mortier de pavage

PAREXLANKO, marque leader de la colle à carrelage, innove avec 526 PROLIAQUA, mortier-colle le plus polyvalent du marché destiné aux piscines et aux locaux humides. Produit certifié par le CSTB, hydrofugé dans la masse, 526 PROLIAQUA s’applique en neuf comme en rénovation, en extérieur et en intérieur, aussi bien sur les sols que sur les murs en collectif comme en privatif.