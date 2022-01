Joint « déco » 5046 ELIT

Disponible en 18 coloris, dont 5 permanents, le nouveau joint « déco » de Parexlanko s’harmonise à la perfection avec les carreaux les plus contemporains. Poudre prête à mouiller destinée au jointoiement de carreaux de toutes porosités, 5046 ELIT permet la réalisation de joints de 1 à 6 mm pour sols et murs, en intérieur et en extérieur. Ce joint « déco » bénéficie d’une nouvelle technologie de formulation lui apportant résistance, souplesse et durabilité. Produit performant, il également doté de la technologie « Sans Poussière » qui améliore nettement les conditions de mise en œuvre.