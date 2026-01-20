Adoucisseur d'eau 22 litres plus performant by North Star

Adoucisseur d’eau North Star 22 Litres PLUS : puissance, confort et performance pour les foyers exigeants

Puissance et efficacité pour les foyers à forte consommation et les zones très calcaires.

L’adoucisseur North Star 22 L est conçu pour répondre aux besoins des maisons familiales ou de toute habitation confrontée à une eau très dure. Grâce à ses 22 litres de résine haute performance, cet adoucisseur protège efficacement les installations domestiques et garantit une eau douce, tout en restant économe en eau et en sel.

L’eau adoucie réduit significativement les dépôts de calcaire dans les canalisations, chauffe eau et appareils électroménagers, ce qui prolonge leur durée de vie, améliore leur efficacité et diminue les coûts de maintenance à long terme. Une eau sans calcaire permet aussi une meilleure efficacité des savons et détergents, des tissus plus doux et un nettoyage plus facile des surfaces et de la vaisselle.

Compact et prêt à poser, le North Star 22 L PLUS est livré avec by pass et flexibles à clipser pour une installation simple et propre. La mise en service incluse et les longues garanties, jusqu’à 10 ans, assurent une tranquillité totale pour les utilisateurs.

Pensé pour les professionnels, le North Star 22 L facilite chaque intervention :

Version standard ou version PLUS (Réf. NSC 22L+) avec équipement complet pour une mise en place rapide :

Kit by pass « clip style »

2 flexibles de raccordement « clip style »

Kit de préfiltration

Installation plus rapide, réduisant le temps passé sur site et valorisant votre savoir faire.

Longues garanties jusqu’à 10 ans, gage de fiabilité et de confiance pour vos clients.

Produit robuste, conçu pour minimiser le SAV et assurer une satisfaction durable.



Avantages pour les consommateurs

Pour les familles, l’adoucisseur North Star 22 L transforme le quotidien :

Confort amélioré avec une eau douce qui limite les irritations cutanées et rend les cheveux plus souples.

Appareils plus durables : lave linge, lave vaisselle et chauffe eau conservent leur performance plus longtemps.

Moins de produits d’entretien nécessaires grâce à une meilleure efficacité des savons et détergents, ce qui entraîne des économies sur le long terme.

Économies sur les factures d’énergie, car les appareils chauffants fonctionnent plus efficacement avec une eau sans tartre.

North Star 22 L : la solution puissante, fiable et économique pour une eau douce et une installation professionnelle simplifiée.

Labels et certifications (détail) :