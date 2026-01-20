Adoucisseur d'eau 9 litres plus compact by North Star

North Star 9 L PLUS – L’adoucisseur d’eau compact qui fait la différence

Le plus petit de la gamme North Star, le plus grand en efficacité.

Le North Star 9 L PLUS est un adoucisseur d’eau compact et intelligent, conçu pour offrir une protection performante contre le calcaire dans les espaces restreints : appartements, maisons de ville ou locaux techniques exigus.

Équipé de 9 litres de résine haute performance, il garantit un adoucissement efficace et constant, tout en optimisant la consommation d’eau et de sel grâce à sa technologie volumétrique précise.

Pensé pour le terrain, le North Star 9 L PLUS est prêt à poser et s’adapte à toutes les configurations.

Il est disponible en version “PLUS”, avec by-pass et flexibles à clipser pour une installation rapide, ainsi qu’en version standard avec flexibles classiques, répondant aux habitudes de chaque professionnel.

La mise en service incluse, la conception robuste et la garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans offrent une tranquillité totale, tout en réduisant les risques de SAV. Un produit fiable et rentable, idéal pour les installations compactes à forte valeur ajoutée.

Les avantages pour les consommateurs

Le North Star 9 L assure une eau douce et confortable dans toute l’habitation.

Il protège durablement le chauffe-eau, les appareils électroménagers et la robinetterie, limite l’entartrage et prolonge leur durée de vie.

Résultat : moins d’entretien, plus de confort au quotidien, une peau plus douce et un linge plus souple. Son format compact permet une installation discrète, même dans les espaces techniques les plus contraints.

North Star 9 L : une solution compacte, performante et durable, pensée pour les professionnels exigeants et le confort des utilisateurs finaux.

Labels et certifications (détail) :