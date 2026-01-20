Podcast
Adoucisseur d'eau 9 litres plus compact by North Star

NORTH STAR

North Star 9 L PLUS – L’adoucisseur d’eau compact qui fait la différence
Le plus petit de la gamme North Star, le plus grand en efficacité.
Le North Star 9 L PLUS est un adoucisseur d’eau compact et intelligent, conçu pour offrir une protection performante contre le calcaire dans les espaces restreints : appartements, maisons de ville ou locaux techniques exigus.
Équipé de 9 litres de résine haute performance, il garantit un adoucissement efficace et constant, tout en optimisant la consommation d’eau et de sel grâce à sa technologie volumétrique précise.
Pensé pour le terrain, le North Star 9 L PLUS est prêt à poser et s’adapte à toutes les configurations.
Il est disponible en version “PLUS”, avec by-pass et flexibles à clipser pour une installation rapide, ainsi qu’en version standard avec flexibles classiques, répondant aux habitudes de chaque professionnel.
La mise en service incluse, la conception robuste et la garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans offrent une tranquillité totale, tout en réduisant les risques de SAV. Un produit fiable et rentable, idéal pour les installations compactes à forte valeur ajoutée.

Les avantages pour les consommateurs
Le North Star 9 L assure une eau douce et confortable dans toute l’habitation.
Il protège durablement le chauffe-eau, les appareils électroménagers et la robinetterie, limite l’entartrage et prolonge leur durée de vie.
Résultat : moins d’entretien, plus de confort au quotidien, une peau plus douce et un linge plus souple. Son format compact permet une installation discrète, même dans les espaces techniques les plus contraints.

North Star 9 L : une solution compacte, performante et durable, pensée pour les professionnels exigeants et le confort des utilisateurs finaux.

Labels et certifications (détail) :

  • Attestation de Conformité Sanitaire

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

le plus compact de la gamme H 53 cm x L 30 cm x P 48 cm
Alimentation : 24 v/50 Hz (transformateur fourni)
Régénération volumétrique
Pilotage entièrement électronique
Très faible consommation de sel et d’eau : moins de 1 kg par régénération.
Avantages d'un adoucisseur NSC9L :
Lumière bac à sel
Indicateur niveau de sel
Indicateur de débit
Indicateur de manque de sel
Régénération manuelle ou automatique
72 h d’autonomie
Filtration anti-sédiments intégrée

Divers

Installation à l'arrivée d'eau principale de l'habitation

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle

Les tags associés

NORTH STAR

North Star, expert du traitement de l'eau et des adoucisseurs d'eau performants

1 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison
France

Plus d'informations


