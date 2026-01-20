Pour obtenir une information de la part de la marque « NORTH STAR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

North Star, expert du traitement de l’eau et des adoucisseurs d'eau performants

North Star est une marque de référence dans le traitement de l’eau, spécialisée dans la conception et la fabrication d’adoucisseurs d’eau fiables, durables et performants pour le marché résidentiel et tertiaire. Reconnue par les plombiers et installateurs professionnels, North Star s’impose comme un partenaire de confiance pour tous les projets liés à l’amélioration de la qualité de l’eau.



Des adoucisseurs North Star conçus pour les professionnels

Les adoucisseurs d’eau North Star sont pensés pour répondre aux exigences des installateurs. Compacts, faciles à installer et simples à entretenir, ils intègrent des technologies brevetées telles que la vanne volumétrique électronique et le by-pass clip style, optimisant le temps de pose et la sécurité des installations. Ce niveau d’exigence se traduit par un faible taux de retour et des garanties allant jusqu’à 10 ans.



Une solution de traitement de l’eau économique et responsable

Chaque adoucisseur North Star fonctionne selon un principe volumétrique intelligent : la régénération s’adapte automatiquement à la consommation réelle d’eau du foyer. Cette technologie permet de réduire significativement la consommation de sel et d’eau, faisant de North Star une marque engagée dans un traitement de l’eau durable et responsable. Les adoucisseurs sont conçus et assemblés en Europe, certifiés ISO 9001, avec des composants majoritairement européens et des emballages éco-conçus.



Innovation et performance : l’expertise North Star

North Star innove en permanence dans le domaine du traitement de l’eau. Avec Hybrid+, la marque propose un adoucisseur avec filtration intégrée, combinant eau adoucie et élimination du goût de chlore. Cette solution complète répond parfaitement aux attentes du marché résidentiel en matière de confort, de qualité d’eau et de performance.

North Star, un partenaire durable du traitement de l’eau

Au-delà de ses adoucisseurs d’eau, North Star accompagne les professionnels grâce à un réseau national de techniciens agréés, assurant la mise en service, l’entretien et le service après-vente sur toute la France. Les installateurs bénéficient d’un support technique fiable et d’un partenaire expert du traitement de l’eau, capable de les conseiller sur chaque projet.

Choisir North Star, c’est opter pour des adoucisseurs d’eau performants, une expertise reconnue en traitement de l’eau et une tranquillité d’esprit durable pour les professionnels comme pour les utilisateurs finaux.

Make your water splash !

North Star - la référence des installateurs en adoucisseur et traitement de l’eau.