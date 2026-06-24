Aérona R290 : la pompe à chaleur air-eau design et performante

Pompe à chaleur air/eau Grant Aérona R290

La Grant Aérona R290 est une pompe à chaleur air/eau monobloc de cinquième génération conçue pour répondre aux exigences des logements neufs et des projets de rénovation énergétique. Développée autour du fluide frigorigène naturel R290 (propane), elle combine hautes performances énergétiques, faible impact environnemental et confort acoustique exceptionnel. Grâce à son coefficient de performance élevé et à sa capacité à assurer à la fois le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, l'Aérona R290 s'impose comme une solution de chauffage renouvelable adaptée aux objectifs de décarbonation du bâtiment.

Disponible en puissances de 4 kW, 6,5 kW, 9 kW, 12 kW et 16 kW, cette pompe à chaleur monobloc est conçue pour s'adapter à une large variété de logements. Son fonctionnement repose sur le fluide naturel R290 dont le potentiel de réchauffement global (PRG) est de seulement 3, soit un impact climatique extrêmement faible comparé aux fluides frigorigènes traditionnels. Cette caractéristique permet à l'Aérona R290 d'anticiper les évolutions réglementaires européennes tout en réduisant significativement l'empreinte carbone du chauffage domestique.

L'Aérona R290 se distingue également par son niveau sonore particulièrement réduit. Certifiée Quiet Mark, elle bénéficie d'une conception intégrant plusieurs dispositifs de réduction acoustique afin de limiter les nuisances sonores pour les occupants et le voisinage. Son design moderne avec revêtement noir thermolaqué lui permet par ailleurs de s'intégrer harmonieusement dans les environnements résidentiels contemporains.

Côté pilotage, la pompe à chaleur peut être associée au Grant Smart Controls, permettant un contrôle intelligent du chauffage, une gestion à distance des paramètres de fonctionnement et un suivi des performances via une connexion dédiée. Cette régulation avancée facilite l'optimisation des consommations énergétiques et améliore le confort des utilisateurs au quotidien.

Pensée pour fonctionner toute l'année, l'Aérona R290 intègre des protections antigel sur l'échangeur thermique à plaques ainsi qu'un bac de récupération chauffé afin de garantir son fonctionnement même lors de conditions climatiques rigoureuses. Son architecture monobloc simplifie également l'installation et réduit les interventions de maintenance.

Grâce à son efficacité énergétique pouvant atteindre la classe A+++, son fluide naturel à très faible impact environnemental et ses performances adaptées aux besoins actuels du marché, la Grant Aérona R290 constitue une solution particulièrement pertinente pour les propriétaires souhaitant réduire leur consommation énergétique tout en bénéficiant d'un système de chauffage durable et performant.

Matériaux (détail) :