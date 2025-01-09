Vortex Utility et H2O : la chaudière biofioul comme parfaite alternative

Grant Vortex Utility et Vortex H2O : deux chaudières biofioul à condensation conçues pour la rénovation énergétique

La gamme de chaudières biofioul à condensation Grant Vortex répond aux exigences actuelles des projets de rénovation énergétique en proposant des équipements compatibles avec les biocombustibles de nouvelle génération. Les modèles Vortex Utility et Vortex H2O associent haut rendement énergétique, faibles émissions polluantes et compatibilité avec les combustibles renouvelables tels que le Biofioul F30, F55, F100 ainsi que le HVO (huile végétale hydrotraitée) 100 % renouvelable.

Pensées pour remplacer facilement une ancienne chaudière fioul sans modification majeure de l'installation existante, ces chaudières à condensation offrent une solution performante pour les maisons individuelles et les petits bâtiments résidentiels. Grâce à leur technologie de récupération de chaleur sur les fumées de combustion, elles atteignent une efficacité énergétique saisonnière (ETAS) de 92 %, permettant de réduire les consommations énergétiques tout en améliorant le confort thermique.

La technologie de condensation Grant repose notamment sur un échangeur haute performance associé à un système de récupération des condensats. Cette conception permet de valoriser une partie de la chaleur habituellement perdue dans les fumées et d'améliorer significativement le rendement global de l'installation.

Grant Vortex Utility : la chaudière compacte et polyvalente

La Grant Vortex Utility est destinée aux installations de chauffage central nécessitant une chaudière compacte, silencieuse et facile à intégrer dans une chaufferie, une buanderie ou même une cuisine. Disponible dans plusieurs niveaux de puissance allant de 18 à 64 kW selon les versions, elle s'adapte aussi bien aux logements individuels qu'aux besoins de petits collectifs.

Son brûleur Grant by Cuenod Bas NOx garantit une combustion stable, y compris en altitude jusqu'à 2 100 mètres. La chaudière dispose d'un quadruple parcours de fumées et d'un condenseur horizontal en inox 316L breveté qui contribue à son excellent rendement énergétique. Son installation est simplifiée grâce à un purgeur automatique, une soupape manomètre 3 bars et une évacuation gravitaire des condensats.

Grant Vortex H2O : chauffage et eau chaude sanitaire intégrés

La Grant Vortex H2O reprend les performances de la technologie Vortex tout en intégrant un ballon d'eau chaude sanitaire de 100 litres. Cette configuration « tout-en-un » permet de fournir simultanément le chauffage du logement et une réserve importante d'eau chaude disponible immédiatement.

Avec sa puissance de 20 kW, sa régulation climatique tactile intégrée et son encombrement réduit au sol, la Vortex H2O constitue une solution particulièrement adaptée aux habitations ne disposant pas d'un local technique important. Son corps de chauffe en acier et son brûleur Cuenod assurent robustesse et fiabilité sur le long terme. Les émissions de NOx sont inférieures à 120 mg/kWh, contribuant à limiter l'impact environnemental de l'installation.

Matériaux (détail) :