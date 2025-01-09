Spira Pell : la gamme de chaudière à granulés fiables et durables

Chaudières à granulés Grant Spira Pell Étanche, Spira Pell Condens et Spira Pell Eco

La gamme de chaudières à granulés Grant Spira Pell se compose de trois modèles complémentaires – Spira Pell Étanche, Spira Pell Condens et Spira Pell Eco – conçus pour répondre aux besoins des projets de rénovation énergétique et des constructions neuves. Fonctionnant avec des granulés de bois, une énergie renouvelable à faible impact environnemental, ces chaudières automatiques associent hautes performances, simplicité d'utilisation et faible niveau d'entretien. Elles sont disponibles en puissances de 18, 25 et 33 kW afin de s'adapter à différents types de logements et de besoins en chauffage.

L'ensemble de la gamme bénéficie d'un brûleur inox rotatif et modulant Grant by Kipi, piloté par une régulation avancée capable de gérer jusqu'à cinq circuits de chauffage, un ballon tampon, la production d'eau chaude sanitaire, le bouclage ECS et une chaudière d'appoint. Les systèmes d'auto-nettoyage brevetés des échangeurs et du brûleur limitent les opérations de maintenance et garantissent des performances constantes dans le temps.

La Spira Pell Étanche représente la version la plus performante de la gamme. Grâce à sa technologie de condensation et à sa conception étanche compatible avec un montage en ventouse horizontale ou verticale, elle affiche un rendement élevé et une classification énergétique A++. Elle convient particulièrement aux logements performants ou aux projets nécessitant une installation flexible tout en conservant une excellente efficacité énergétique.

La Spira Pell Condens reprend les avantages de la condensation avec un système complet de nettoyage automatique des échangeurs et du condenseur. Son brûleur inox modulant, sa régulation ECOMAX 860P3 et sa trémie réversible de 317 litres permettent d'obtenir un chauffage performant, économique et confortable. Son rendement peut atteindre 88 % selon la puissance choisie.

La Spira Pell Eco constitue une solution plus accessible tout en conservant les principaux atouts de la gamme. Elle bénéficie d'un brûleur inox rotatif modulant, d'une régulation climatique évoluée, d'une trémie mobile réversible et d'un système de nettoyage automatique des échangeurs. Classée A+, elle offre un excellent compromis entre investissement, confort et économies d'énergie.

Équivalentes Flamme Verte 7 étoiles et conformes à la norme EN 303.5 Classe 5, les chaudières Grant Spira Pell répondent aux exigences actuelles en matière de performance énergétique et de réduction des émissions de particules. Elles sont également compatibles avec des systèmes d'aspiration permettant l'alimentation automatique depuis un silo de stockage de grande capacité.