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Biomasse : l'essentiel de la chaudière bois-bûche

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GRANT FRANCE

Chaudière bois-bûche Grant Biomasse

La chaudière Grant Biomasse Bois-Bûche est une solution de chauffage à énergie renouvelable conçue pour répondre aux besoins des particuliers souhaitant réduire leur consommation énergétique tout en bénéficiant d'un confort thermique performant. Disponible en trois puissances – 18 kW, 26 kW et 33 kW – cette chaudière à gazéification exploite pleinement le potentiel énergétique du bois grâce à une combustion optimisée en deux phases : la pyrolyse puis la gazéification. Cette technologie permet d'obtenir un rendement élevé tout en limitant les émissions polluantes.

Contrairement à une chaudière bois traditionnelle, la Grant Biomasse valorise les gaz issus de la combustion du bois afin de produire davantage de chaleur avec une quantité de combustible équivalente. Cette conception améliore l'efficacité énergétique globale de l'installation et participe à la réduction de l'empreinte carbone du logement. Le bois restant l'une des énergies les plus économiques du marché, cette chaudière constitue une alternative intéressante aux systèmes fonctionnant au gaz ou au fioul.

La chaudière intègre une régulation climatique tactile et connectable permettant d'ajuster précisément les performances du chauffage en fonction des besoins du logement. Elle dispose également d'un système de détection mécanique de la couche de braises qui autorise un maintien des braises jusqu'à 24 heures, améliorant le confort d'utilisation et facilitant les redémarrages. Une sonde lambda optimise en permanence la combustion tandis qu'une nouvelle buse de combustion et un ventilateur d'extraction orientable contribuent à maximiser le rendement énergétique.

Destinée aussi bien aux projets de rénovation énergétique qu'aux constructions neuves, la chaudière Grant Biomasse bénéficie d'une classification énergétique A+ et est éligible aux principaux dispositifs d'aide à la rénovation selon les conditions réglementaires en vigueur. Sa conception privilégie également la simplicité d'installation, d'entretien et d'utilisation au quotidien.

Matériaux (détail) :

  • Acier pour le corps de chaudière

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques communes à toute la gamme Biomasse :
Technologie de gazéification du bois.
Fonctionnement avec du bois-bûche comme combustible.
Disponible en puissances de 18 kW, 26 kW et 33 kW.
Régulation climatique tactile et connectable.
Sonde lambda pour l'optimisation de la combustion.
Détection mécanique de la couche de braises.
Maintien des braises jusqu'à 24 heures.
Grande porte de chargement.
Kit de maintien de la température de retour intégré.
Nouvelle buse de combustion haute performance.
Ventilateur d'extraction orientable.
Haute performance énergétique.
Faibles émissions polluantes.
Classe énergétique A+.
Éligible aux aides MaPrimeRénov' et aux Certificats d'Économies d'Énergie (selon les critères en vigueur).
Garantie constructeur jusqu'à 7 ans selon conditions.

Matériaux

  • Aciers

Divers

Applications : Chauffage central pour habitations individuelles

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

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