AG45 | Vendre & installer les chaudières à granulés de bois : du conseil client à l'entretien de la chaudière

Le marché des chaudières à granulés de bois est en forte croissance depuis quelques années. De nombreux particuliers privilégient le chauffage aux granulés de bois, parce qu’ils sont faciles à stocker, relativement abordables à l’achat et permettent de se chauffer grâce aux énergies renouvelables.



De nombreux dispositifs d’aides comme l’éco-prêt à taux zéro ou MaPrimeRénov’ facilitent l’investissement (dépose de l’ancien équipement, l’installation d’une nouvelle chaudière…).



L’installation de la chaudière à granulés de bois, de la fumisterie, du silo est règlementée et doit être réalisée par des professionnels RGE. Cette nouvelle formation AG45 permet d’acquérir les prérequis nécessaires pour la pose des chaudières à granulés (multi-marques) avant de suivre la formation AG6 et de se qualifier RGE Qualibois Eau.

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Non En Alternance : Non À distance : Non





Objectifs :

Connaître le fonctionnement et les composants des chaudières à granulés de bois.

Savoir deviser un projet en fonction des besoins du client et des contraintes techniques.

Maîtriser la mise en œuvre des appareils et de la fumisterie selon la réglementation en vigueur.

Connaître les points clés de l’entretien des chaudières à granulés.

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Isolation - Maison Individuelle Durée de la formation : 2 jours Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Tout public souhaitant exercer dans le domaine des chaudières à granulés de bois : vente, conseil, l'installation, l'entretien. Il n'y a pas de prérequis nécessaire pour participer à ce stage.

Programme :

Les chaudières à granulés de bois

Présentation des appareils et leur mode de fonctionnement : chaudières & poêles hydrauliques.

Les dernières technologies de chaudières à granulés, le marché des appareils, prix des énergies.

Cas spécifiques des chaudières à granulés de bois (pellets) étanches avec et sans condensation.

Les incitations financières 2021, MaPrimeRénov’…

Les normes NF DTU 24.1 (2020) et 24.2, réglementations thermiques, normes des produits.

Granulés de bois : certifications NF biocombustibles, DIN+, ENplus, CBQ+…, distribution…

Conseiller son client sur le choix de l’appareil.

Concevoir & dimensionner l’installation chaudières à granulés

Dimensionnement de l’installation, déperditions, puissance, consommations, hydro-accumulation.

Équipements spécifiques du camion de livraison.

Les silos de stockage à granulés de bois : dimensionnement, transfert, points de vigilance.

Conception de l’installation hydraulique

Circuit primaire, protection de la chaudière, vase d’expansion, circulateurs, disconnecteur. Circuit secondaire, ECS, choix des vannes, robinets thermostatiques, schémas hydrauliques.

Les étapes clefs de la mise en œuvre d’une installation hydraulique (circulateurs, vannes…).

Mise en service, réglage hydraulique et maintenance.

La fumisterie adaptée aux chaudières à granulés de bois

Désignation des conduits, tirage thermique, dimensionnement.

Mise en œuvre des conduits de fumée, d’un conduit de raccordement, systèmes d’EvaPDC.

Réutilisation d’un conduit existant : diagnostic & solutions de réhabilitation (chemisage, tubage).

Mise en œuvre de l’installation complète

L’entretien des chaudières à granulés

L’entretien obligatoire (RSDT), le ramonage des conduits de fumée.

Les conseils à apporter aux utilisateurs.

La rédaction d’un devis d’une installation, les points importants

La réception des travaux