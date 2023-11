AG53 | Entretenir, diagnostiquer & effectuer un dépannage sur une colonne 3CEP

Obligatoire une fois par an, la maintenance d’un système 3CEp prévoit entre autre, la vérification et le nettoyage du terminal, la vérification de la vacuité du conduit collectif (contrôle visuel, par fumigène ou caméra), le taux de CO 2 ...



La nouvelle formation AG53, vient compléter l'AG3 sur la mise en oeuvre, le dimensionnement et la mise en service des colonnes 3CEP qu'il est préconisé de suivre avant l'AG53 (contactez-nous).



AG53 est un stage "50% pratique" avec de nombreux TP réalisés sur l'entretien, le diagnostic et le dépannage : mesures CO 2 , tests fumigène, lecture de notes de calculs, contrôle de vacuité avec caméra...

Objectifs :

Connaître le cadre réglementaire de mise en oeuvre et de réception des colonnes 3CEP

Connaître les opérations d'entretien des colonnes

Savoir mettre en oeuvre un diagnostic de dépannage d'une colonne 3CEP

Diplome préparé : Attestation de fin de formation Thème : Maison Individuelle Durée de la formation : 1 jour Pré-requis : Connaitre le principe et les règles de mise en oeuvre des conduits 3CEP. Publics ciblés : Entreprises spécialisées en entretien/maintenance - Responsables chantier - Fumistes, installateurs de colonnes 3CEP - Monteurs en thermique industrielle - Bureaux d'études - Chaudiéristes - Chauffagistes - Bailleurs sociaux - Énergéticiens - Spécialistes de la ventilation

Programme :

Rappel du principe du 3CEP et des règles de mise en oeuvre des colonnes 3CEP

Présentation des différents systèmes et composants

Rappel de la désignation des conduits

Présentation des CPT, des règles d'implantation des terminaux

Cas particulier des ATG, des conduits shunt et Alsace

Caractéristiques des chaudières comptabiles (rappel)

Le protocole de vérification du 3CEP de fin de chantier

Test d'étanchéité (test fumigène)

L'entretien des colonnes 3CEP

Matériel de contrôle de la vacuité.

TP : réalisation de l'entretien complet d'une colonne 3CEP, dont contrôle de la vacuité du conduit (TP avec caméra), contrôle du siphon, contrôle du terminal...

Diagnostic et dépannage

Dysfonctionnement des chaudières : mesures à effectuer ?

TP : réalisation de mesures de CO 2 dans l'amenée d'air comburant de la chaudière

dans l'amenée d'air comburant de la chaudière Savoir interprêter les résultats

Pannes les plus fréquentes : causes et remèdes

TP : réalisation de tests fumigènes

Matériels nécessaires pour l'entretien, le diagnostic et le dépannage des colonnes 3CEP

Les notes de calculs