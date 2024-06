Anjou Color® : crochet d'ardoise résistant au temps

Le système unique, déposé et breveté, Anjou Color® (marque de Frénéhard) est un crochet teinté élégant à l’épreuve du temps, revêtu sur la partie basse du crochet.

L’épaisseur de la teinte est de 100 μm après fabrication du crochet ; la coupe est revêtue, il n’y a aucune brillance et un meilleur confort au travail.

185 teintes RAL sont possibles au choix.

Les crochets Anjou Color® sont fabriqués en France et disponibles en inox 17% (inox 430) ou inox 18/10(inox 304) (selon les modèles).

Les crochets en agrafe ou en pointe peuvent être, selon les modèles, avec des talons standards de 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm.

Les crochets d’ardoise Anjou Color® sont garantis 10 ans en dépose et repose.



Le crochet d’ardoise FORCE 9® Anjou Color® (système breveté), résiste à des vents violents de plus de 200 km/h (testé en soufflerie au CSTB) grâce à la pointe crantée et la tige cambrée.

Matériaux :