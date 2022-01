Ascenseur Schindler 2400 - Spacieux et rapide. L’ascenseur des établissements recevant du Public

Une solution flexible qui unifie forme et fonction. Cet ascenseur polyvalent offre une modularité remarquable, tant dans les dimensions de la cabine que dans celles des portes et de la gaine. Une conception bien pensée qui s’appuie sur la précision suisse et intègre déjà les technologies de demain ; pour une expérience usagers à la fois plus sécurisée, plus fluide et plus connectée.