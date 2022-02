ATHENA ANTIEFFRACTION BP1 : bloc-porte d’entrée de maison anti-effraction

Conçu pour équiper les entrées principales des maisons individuelles, le bloc-porte ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 de MALERBA combine esthétique et performances techniques. Il bénéficie notamment de la certification A2P BP1 délivrée par le CNPP. Cette dernière atteste de la performance de résistance à l’effraction du bloc-porte selon le référentiel A2P réputé pour son sérieux et son niveau d’exigence élevé.



Performances :



ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 affiche des performances parmi les plus élevées de sa catégorie :

Certification antieffraction A2P niveau BP1 (5 minutes)

Affaiblissement acoustique élevé 45 (-1; -5) dB

Isolation thermique performante 1,6 W/m².K

Étanchéité A.E.V. optimale (A*4.E*7B.V*CE2250)

Composition :



ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 est constitué d’une porte à parements en tôle d'acier à recouvrement 4 faces, d’une âme isolante avec complexe absorbant, d’un cadre rigide avec joint d’étanchéité périphérique et d’une huisserie métallique d’une épaisseur de 15/10ème.



Il est validé pour une installation sur murs béton ou parpaings.



Équipement standard & options :



Ce bloc-porte est équipé en standard d’une serrure à rouleaux et crochets A2P* avec cylindre européen, de fiches réglables 3D, de pions anti-dégondages et d’une plinthe rejet d’eau positionné en partie basse.



Il peut également être équipé à la demande d’un microviseur et d’un entrebâilleur.



Décors & finitions :



Pour personnaliser sa porte d’entrée et l’harmoniser avec son environnement, le vantail et l’huisserie d’ATHENA ANTI-EFFRACTION BP1 peuvent être livrés prépeints ou laqués avec les dernières couleurs tendance du moment.



En complément, le vantail peut être revêtu d’un décor à choisir parmi une large sélection de modèles, notamment les décors de porte de la gamme LINEA aux lignes zen épurées.



Alternative :



D’autres produits existent également dans la gamme ATHENA avec des performances techniques différentes pour satisfaire à toutes les envies et tous les besoins. Notamment, le bloc-porte d’entrée de maison individuelle ATHENA STANDARD ISOLANT qui se distingue par son excellente performance d’isolation thermique (1,1 W/m².K).



Les blocs-portes MALERBA sont réalisés sur-mesure aux dimensions requises et avec l’équipement, les décors et les finitions sélectionnés.



Matériaux :