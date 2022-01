1V ISOBLINDE 39 BP1, bloc-porte palier anti-effraction

1V ISOBLINDE 39 BP1 est un bloc-porte palier anti-effraction adapté pour une installation au niveau des paliers intérieurs de tous types d’habitats collectifs.

Il est équipé en standard avec des paumelles antidégondage, une serrure multipoint A2P*, un joint d’étanchéité à l’air posé dans le fond de la feuillure de l’huisserie et un seuil suisse en acier.

Un large choix d’accessoires optionnels ou de variantes vient compléter la définition standard : serrure multipoints A2P** ou A2P***, joint balai, plinthe automatique, microviseur, cylindre connecté ENTR® (VACHETTE), etc.

Pour s’intégrer parfaitement dans son environnement et parfaire l’esthétique du logement, il peut être personnalisé à la demande avec une large variété de décors et de finitions (stratifiés, moulures, placage, rainures). Il est notamment disponible avec la nouvelle gamme de décor FIBER STYL’.

Cette nouvelle collection associe judicieusement des matériaux de grande qualité pour une porte au style élégant et épuré. Elle combine ainsi une finition stratifiée 2 faces avec 2 modèles de décors (ZEN FIBER STYL’ et FILETTI FIBER STYL’) et 2 types de joncs décoratifs métalliques (ton inox brossé et ton noir mat) faiblement affleurants au parement.

Pour les environnements très exigeants, il existe également des blocs-portes présentant un affaiblissement acoustique accru, tels que 1V ISOBLINDE 40 BP1. Ce modèle, en plus d’une résistance à l’effraction certifiée A2P BP1 (5 minutes) et d’un classement de résistance au feu EI30 (30 minutes), affiche également une performance acoustique remarquable de 43 (-2 ; -5) dB.

Les blocs-portes MALERBA sont réalisés sur-mesure aux dimensions requises et avec l’équipement, les décors et les finitions sélectionnés.



Avantages produit :