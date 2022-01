HYDRO, blocs-portes pour milieux humides intérieurs

Caractéristiques techniques

- Résistance au feu EI30 recto/verso (modèle 1V EI30 HYDRO et 2V EI30)

- Largeur : jusqu’à 1070 mm

- Hauteur : jusqu’à 2300 mm

- Epaisseur : 40 et 46 mm

- 5 coloris : bleu caraïbes, rouge cerise, gris perle, blanc polaire et blanc Megève (autres coloris sur demande)

- Huisserie : disponible en version prépeinte ou en version laquée époxy polyester.