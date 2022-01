ALTIPHONE, blocs-portes paliers pour IGH et zones de cantonnement

Pour répondre aux enjeux de sécurité incendie des bâtiments classés Immeubles Grande Hauteur (IGH), MALERBA a mis au point ALTIPHONE, la solution de blocs-portes paliers pour l’habitat collectif dans les IGH conformes à la réglementation incendie en vigueur et aux recommandations de la NRA.



Destinations :

ALTIPHONE est avant tout une solution qui a été développée pour les logements neufs dans les immeubles grandes hauteurs (IGH).

(IGH). Ce bloc-porte peut également être utilisé pour répondre aux obligations réglementaires des zones de cantonnement lorsqu’elles imposent des blocs-portes EI60.

lorsqu’elles imposent des blocs-portes EI60. Il est également déclinable en version hôtelière avec une serrure à carte à choisir parmi une sélection de solutions validées et un ferme-porte en applique ou encastré.

Performances :

ALTIPHONE présente une résistance au feu EI60, un affaiblissement acoustique de 40 (-1; -4) dB et une stabilité Classe 2b.



Composition :

Produit sur-mesure jusqu’à 2300 mm de haut et 1030 mm de large, ALTIPHONE se compose d’un vantail de 51 mm d’épaisseur avec une âme blindée (2 tôles), un seuil suisse et d’une huisserie bois (MBA-175) ou d’une huisserie métallique (MBA-176 et MBA-178).



Équipement standard & Options :

ALTIPHONE peut être agrémenté avec une large sélection de quincaillerie et d’accessoires, notamment une serrure 1 point, multipoints (notamment A2P), antipanique ou à carte de différentes marques, des paumelles inox, des charnières invisibles, une plinthe automatique ou un joint balai, etc.



Décors & Finitions :

Le vantail d’ALTIPHONE peut être livré prépeint, stratifié ou plaqué sur les 2 faces du parement.



Le produit en quelques mots :

ALTIPHONE de MALERBA est une solution :