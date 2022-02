MPEC 43 EXTÉRIEUR : Blocs-portes paliers pour coursive extérieure anti-effraction

Jusqu’à présent, aucune offre de blocs-portes bois vitrés avec affaiblissement acoustique attesté n’était disponible sur le marché français, alors que le confort acoustique est de plus en plus demandé dans tous les bâtiments et tout particulièrement dans les bureaux. Pour répondre à cette situation, le fabricant MONTIBERT a mis au point 7 nouvelles solutions disponibles dès aujourd’hui !