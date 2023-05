Bac Acier Joint Debout : Vieo Edge (utilisable en bardage et couverture)

JI Vieo Edge 500, profil à joint debout en acier destiné à la couverture et à la façade pour la construction et la rénovation des projets résidentiels, collectifs, tertiaires, industriels et commerciaux.

La pose réalisée sur un support bois de type volige sapin ou de type panneaux agglomérés (+ écran d’interposition obligatoire dans ce cas) est facilitée par un système de clipsage des profils entre eux. Ce procédé innovant est sous avis technique pour la couverture.

Matériaux (détail) :

Acier S280 GD

Labels et certifications (détail) :