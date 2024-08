Bande de Recoupement Knauf (SmartWall FireGuard) en laine de roche pré-enduite utilisée comme protection incendie filante dans les systèmes d'Isolation Thermique des murs par l'Extérieur (ITE) recevant soit un enduit mince, soit un enduit épais.

Répondant à la version 2 du "Guide de Préconisations ETICS-PSE" en tant que solution de protection P3 et P4, les Bandes de Recoupement Knauf (SmartWall FireGuard) sont mises en oeuvre par collage en plein et fixation mécanique traversante répondant à la version 2 du « Guide de Préconisations – Protection contre l’incendie des façades béton et maçonnerie revêtues de systèmes d’ITE par enduit sur PSE (ETICS-PSE) », de septembre 2020 (Solution A et E).

Application :

Neuf et rénovation.

Établissements Recevant du Public (ERP) du 1er Groupe.

Bâtiments d'habitation de 2ème*, 3ème familles.

* Recommandations Knauf : recoupement par bande filante à tous les niveaux même si la réglementation ne l'exige pas pour la 2ème famille collective.

Les + KNAUF :