Dalle de plafond démontable Knauf Iso-Tone Hygiène

DIMENSIONS : 600 x 600 mm et 600 x 1 200 mm.

ÉPAISSEUR : 6,5 mm.

MASSE SURFACIQUE : 7,0 kg/m².

RÉFLEXION À LA LUMIÈRE : 86,30 %.

RÉACTION AU FEU : B-s1,d0 suivant Déclaration CE Danoline.

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ : module 600 x 600 x 6,5 mm : 90 % HR, 30 °C; module 600 x 1 200 x 6,5 mm : 70 % HR, 25 °C.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE / DÉFLEXION : selon la norme EN 13964 Classe 2/B/ sans charge.

ENTRETIEN : les dalles démontées sont lessivables, y compris avec un appareil à haute pression, à une distance de 30 cm, et un jet diffus de mini 30 °C, réglé à 80 bars maximum. Elles peuvent être nettoyées à l’eau de javel et résistent à tous les produits de nettoyage testés et considérés comme étant utilisés en milieux hospitalier.

MISE EN OEUVRE : selon DTU 58.1.