Les six catégories de trophées Le trophée Active récompensera le parcours exemplaire d’une femme travaillant dans le secteur de la distribution de matériaux, quelle que soit sa fonction et son âge ;

Le trophée Entrepreneuse sera remis à la candidate qui, par sa vision et ses qualités managériales, a su faire rayonner et réussir son entreprise ;

Le trophée Apprentie sera décerné à une jeune femme qui a osé se lancer avec courage et passion dans le bâtiment ;

Le trophée Expérimentée sera attribué à la lauréate ayant cumulé au moins dix ans d’expériences réussies, quel que soit le secteur d’activité du bâtiment ;

Le trophée Engagée distinguera celle qui a su s’engager avec succès pour une cause relevant de la Responsabilité Sociale de son entreprise ;

Le trophée Influençeuse récompensera une femme qui valorise les métiers du bâtiment sur les réseaux sociaux.