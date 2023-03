Provence et Languedoc : sortie de toit régionale

La sortie de toit Provence et Languedoc est adaptable sur les pentes de toit 30 à 36,6 % et tous les matériaux de couverture .

Elle peut être recouverte en usine d'un métal déployé en acier Inox pour réalisation d'une finition traditionnelle sur chantier (enduit monocouche).

L'embase d'étanchéité est spécialement réalisée en usine pour les pentes de 30 à 36,6 % et pour chaque matériau de couverture . La fixation à chaque charpente est universelle.

La sortie de toit Provence et Languedoc est disponible en finition crépi blanc cassé et Ocre.