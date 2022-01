Caniveaux FASERFIX SUPER 200 & 300

Les caniveaux en béton fibré FASERFIX® SUPER KS 200 et 300 vous apportent des solutions de drainage spécifiques dans chaque domaine d'application.

Conformes à la norme EN1433, dotés du marquage CE, les caniveaux FASERFIX SUPER KS 200 et 300 de largeur intérieure 200 mm et 300 mm sont disponibles en 8 types différents, de la classe C250 à F900.

Ils sont équipés de cornières en acier galvanisé avec système de verrouillage rapide SIDE-LOCK.Existent en version caniveaux FASERFIX SUPER KS 200 Park et 300 Park à fond carré et en version à pente incorporée.Clavetage possible des grilles. Nombreux accessoires et grilles de recouvrement...