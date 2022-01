Dalle gazon RECYFIX GREEN STANDARD

Composées à 100% de PEHD recyclé et recyclable, les dalles gazon RECYFIX GREEN STANDARD, de couleur verte, sont idéales pour consolider les surfaces carrossables tout en préservant l'infiltration des eaux pluviales.

Extrêmement robustes, inaltérables aux U.V et équipées de joints de dilatation, les dalles gazon RECYFIX GREEN STANDARD offrent une résistance de 200 T/m², disponibles en 2 tailles. Plus légères que des dalles en béton, leur pose est simple et rapide.