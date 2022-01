Caniveaux FASERFIX SUPER KS 100 & 150

Les caniveaux en béton fibré FASERFIX® SUPER KS 100 et 150 vous apportent des solutions de drainage spécifiques dans chaque domaine d'application.

Conformes à la norme EN1433, dotés du marquage CE, les caniveaux FASERFIX SUPER KS 100 et 150 de largeur intérieure 100 mm et 150 mm sont disponibles en 13 types différents, de la classe A15 à F900. Ils sont équipés de cornières en acier galvanisé avec système de verrouillage rapide SIDE-LOCK.Existent en version caniveaux FASERFIX SUPER KS 100 Park et 150 Park à fond carré et en version à pente incorporée.Clavetage possible des grilles.

Nombreux accessoires et grilles de recouvrement...