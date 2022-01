Next

RECYFIX® HICAP®, les performances combinées du caniveau et de la canalisation. Il apporte une solution novatrice, fiable et permet une réduction des coûts. Sa conception en PE-PP à sections modulaires, combine des avantages en matière de drainage et d'écoulement combinés : manuportables, résistants, les modules assemblés mâle-femelle permettent un contrôle de débit optimisé.