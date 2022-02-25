Catalogue formation 2022

Le centre de formation et d'animation de Sto a rouvert ses portes depuis le 8 février 2022. Au programme : deux nouveaux modules techniques dédiés à l'entretien et aux rénovations d'ITE et aux pathologies de façade et solutions en ravalement, et toujours les « Chantiers école ITE », dispensés par les formateurs experts Sto, tous professionnels de la façade.

Un centre de formation boosté par la rénovation énergétique

Les travaux de façade nécessitent un savoir-faire pour livrer des projets de qualité, dans les règles de l'art. Qui dit pose de qualité, dit nécessité de se former ! Un sujet d'autant plus d'actualité pour faire face aux malfaçons constatées qui ont donné lieu à une diminution des aides de MaPrimeRénov' pour les travaux d'isolation thermique par l'extérieur en juillet 2020. L'acquisition et le rappel des bonnes pratiques s'avèrent plus que jamais nécessaires.

En outre, la qualification RGE, obligatoire pour la réalisation de travaux d'ITE afin de pouvoir bénéficier des aides de l'État, demande aux entreprises, depuis 2021, des attestations de formations, comme celles délivrées par Sto. « Nous avons mis en place un système d'évaluation qui nous permet de juger la progression des apprenants à l'issue de la formation. Le résultat est sans appel : la note moyenne des apprenants passe de 8,1/20 à 17,5/20 entre le test d'entrée et celui à la fin de la session. Ces résultats confirment bien le besoin de formation », observe Laurent Girardey.



Les « Chantiers école ITE »

Formation phare de son programme, le « Chantier école ITE enduit mince sur isolant » est plus que jamais d'actualité ! Elle est la formation la plus plébiscitée : 100 % des apprenants la recommandent (source : enquête de satisfaction Sto de fin de session). Dispensée sur 2 jours, elle porte sur l'apprentissage de la pose dans les règles de l'art d'un système d'enduit mince sur isolant, jusqu'à l'application de l'enduit de finition, en passant par le traitement des points singuliers (encadrement de fenêtre).

Autre module en présentiel, exercices pratiques obligent : le « Chantier école ITE bardage ventilé ». A l'issue de cette formation, les stagiaires-professionnels seront en mesure de mettre en œuvre un projet de bardage ventilé avec le système à enduire StoVentec R. Ce parcours de 14 heures réparties sur 2 jours allie théorie et pratique, pour bien identifier les différents éléments d'un système de bardage, maîtriser les étapes d'un chantier et acquérir les bons gestes pour mettre en œuvre le système.

Les formations « Techniques »

Au programme de la nouvelle formation technique « Entretiens et rénovations d'ITE » : la compréhension des principales causes de désordres d'un enduit mince sur isolant, la connaissance des règles professionnelles pour l'entretien et la rénovation des systèmes, l'assimilation des différents procédés ainsi que leur mise en œuvre. A l'issue d'une ½ journée en e-learning et d'une journée en présentiel, les professionnels (architectes, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, et entrepreneurs) sauront appliquer les bonnes pratiques pour les projets de rénovation d'ITE dans le respect de la réglementation.



La nouvelle formation ravalement dédiée aux pathologies de façade et aux solutions est au programme de cette année. Dispensée sur ½ journée en e-learning et sur une journée en présentiel, elle s'adresse aux techniciens et ingénieurs des maîtres d'ouvrage et des bureaux d'études, responsables chargés du suivi des travaux de rénovation des façades, commerciaux, conducteurs de travaux et dirigeants. A l'issue de la formation, les apprenants seront en mesure d'identifier les pathologies d‘une façade et d'y apporter la solution adaptée.



Toujours au catalogue des offres 2022, la formation Réglementation incendie (ITE, bardage et ravalement, neuf et rénovation) reste en digital, un format inauguré en novembre 2020 qui s'y prête bien ! Son contenu plutôt théorique ne nécessite pas de recourir à des travaux pratiques, au contraire des autres formations proposées.



Une équipe d'experts pour animer et encadrer les formations

Le Centre de formation de Sto se caractérise par des outils pédagogiques et efficaces, pensés pour faciliter l'acquisition des savoirs et savoir-faire :

• une expertise métiers des formateurs qui sont tous des professionnels de la façade (les formations Chantier école sont dispensées par des techniciens d'application terrain ; les formations Techniques par des ingénieurs du service technique),

• une méthode éprouvée : exercices pratiques, quiz interactifs, études de cas et application concrètes,

• 280 m2 de plateforme pratique sur le site de Bezons.

