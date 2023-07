Centrale double flux haut rendement Serencio P SWITCH

PLUS-PRODUIT :

Une centrale de récupération polyvalente pour 4 cas d'installation.

Une centrale alliant compacité et discrétion pour une intégration discrète.

Une régulation optimisée pour répondre à chaque besoin.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Flexibilité d'installation

La Serencio P SWITCH présente la particularité d'offrir 4 configurations d'installation possibles avec une référence unique : au sol à l'horizontale, à la verticale et suspendue au mur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est tout à fait possible de changer l'orientation de la machine jusqu'à la dernière minute.

Le bac à condensats et les ouvertures ont été conçus pour servir aussi bien une installation à la verticale qu'à l'horizontale.

Compacité

Conçue pour une intégration discrète et simple, la Serencio P SWITCH mesure moins de 500mm de large jusqu'à la taille 1500 et moins de 1000mm de haut pour les tailles 4000 et 5000. Avec sa faible empreinte au sol en version V, y compris sur des grands débits (jusqu'à 5000 m3/h), elle est idéale pour être installée dans des locaux exigus.

Performances avancées

La Serencio P SWITCH est dotée d'un échangeur à contre-courant haut rendement certifié Eurovent. Les performances de la machine sont testées selon la norme NF EN1886 (D2, L2, F8, T3, Tb2). La centrale est également compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.

Confort d'utilisation

La régulation embarquée sur la Serencio P SWITCH offre une expérience de pilotage tournée vers le juste besoin de l’utilisateur. La centrale dispose de 3 modes de régulation: en standard, le mode Vitesse Constante. 2 modes optionnels de régulation en Débit Constant et en Pression Constante sont également disponibles.

Pour une prise en main à distance, la Serencio P SWITCH dispose de plusieurs protocoles de communication GTC : Modbus RTU en natif, Modbus IP et Bacnet IP en option. Le webserveur est intégré de série et une télécommande filaire tactile est disponible en option.