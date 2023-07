Kazendo : climatisation réversible et purification d'air

Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur.

Le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air.

Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition.

Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage pour la diffusion d'un air pur et empêcher le développement des bactéries.

Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.

Économies d'énergie :

Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid.

Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série.

Design moderne :

Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs.

Connectivité :