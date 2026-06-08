Chaudières électriques Multi-Elec Compacte

La chaudière électrique Multi-Elec Compacte Charot est conçue pour répondre aux besoins de chauffage des bâtiments collectifs et tertiaires.

Avec une puissance comprise entre 36 et 72 kW, elle s’adapte aux installations nécessitant une solution électrique fiable, performante et simple à intégrer. Son corps en acier, son isolation en laine de verre de 50 mm et sa régulation électronique digitale à 2 étages permettent un fonctionnement maîtrisé et sécurisé. Équipée d’une armoire de commande complète, elle facilite le pilotage des étages de chauffe et l’asservissement avec les équipements extérieurs. Compacte et fonctionnelle, cette chaudière convient aux projets de chauffage central dans les bureaux, établissements recevant du public, locaux professionnels ou bâtiments collectifs.