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Chaudières électriques Multi-Elec Compacte

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CHAROT
Chaudières électriques Multi-Elec Compacte - Batiweb

La chaudière électrique Multi-Elec Compacte Charot est conçue pour répondre aux besoins de chauffage des bâtiments collectifs et tertiaires.

Avec une puissance comprise entre 36 et 72 kW, elle s’adapte aux installations nécessitant une solution électrique fiable, performante et simple à intégrer. Son corps en acier, son isolation en laine de verre de 50 mm et sa régulation électronique digitale à 2 étages permettent un fonctionnement maîtrisé et sécurisé. Équipée d’une armoire de commande complète, elle facilite le pilotage des étages de chauffe et l’asservissement avec les équipements extérieurs. Compacte et fonctionnelle, cette chaudière convient aux projets de chauffage central dans les bureaux, établissements recevant du public, locaux professionnels ou bâtiments collectifs.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Usage : collectif et tertiaire
Puissance : 36 à 72 kW
Tension : 400 V triphasé sans neutre
Corps : acier sans revêtement intérieur
Pression de service : 7 bar
Pression d’épreuve : 10 bar
Température de fonctionnement : limitée à 99 °C
Thermostat de sécurité : réarmement manuel 110 °C
Isolation : laine de verre épaisseur 50 mm
Finition : tôle classée au feu M0
Résistances électriques : blindées en Incoloy vissées
Diamètre résistances : 40/49
Puissance unitaire des résistances : 12 kW
Débit minimum : 3 m³/h
Débit maximum : 10 m³/h
Perte de charge : 0,4 m.C.E au débit maximum

Matériaux

  • Aciers

Divers

Armoire de commande intégrée avec interrupteur/sectionneur, fusibles, contacteurs par étage, transformateur 400/230 V, thermostat 110 °C, voyants étages et sécurité, bornier d’asservissements extérieurs
Régulation : électronique digitale 2 étages avec boîtier de réglage en façade
Options : alimentation pompe de recirculation simple ou double, carte Modbus RS485, kits accessoires avec soupape tarée 4 ou 7 bar, contrôleur de débit et vanne de vidange

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Tertiaire
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