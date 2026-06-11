Préparateur ECS JANGO semi-instantané

Le préparateur d’eau chaude sanitaire JANGO de Charot est une solution conçue pour assurer une production d’ECS performante en semi-instantané.

Fabriqué en acier thermo laqué, il intègre une anode magnésium et un serpentin inox immergé toute hauteur, offrant une grande surface d’échange pour répondre aux besoins des installations collectives, tertiaires ou résidentielles exigeantes.

Disponible en capacités de 300 à 2 000 litres, le JANGO associe stockage vertical, échange thermique haute performance et conception pensée pour faciliter l’entretien. Son intérieur lisse limite l’adhérence des dépôts, tandis que l’arrivée d’eau froide directionnelle favorise le réchauffage complet du volume et réduit les dépôts en partie basse.

Grâce à ses faibles pertes de charge et à ses échanges optimisés, même à basse température, ce préparateur ECS est particulièrement adapté aux installations intégrant une pompe à chaleur. Sa jaquette calorifuge de 100 mm contribue à limiter les déperditions thermiques et à améliorer l’efficacité globale de la production d’eau chaude sanitaire.