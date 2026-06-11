Préparateur ECS JANGO semi-instantané
Le préparateur d’eau chaude sanitaire JANGO de Charot est une solution conçue pour assurer une production d’ECS performante en semi-instantané.
Fabriqué en acier thermo laqué, il intègre une anode magnésium et un serpentin inox immergé toute hauteur, offrant une grande surface d’échange pour répondre aux besoins des installations collectives, tertiaires ou résidentielles exigeantes.
Disponible en capacités de 300 à 2 000 litres, le JANGO associe stockage vertical, échange thermique haute performance et conception pensée pour faciliter l’entretien. Son intérieur lisse limite l’adhérence des dépôts, tandis que l’arrivée d’eau froide directionnelle favorise le réchauffage complet du volume et réduit les dépôts en partie basse.
Grâce à ses faibles pertes de charge et à ses échanges optimisés, même à basse température, ce préparateur ECS est particulièrement adapté aux installations intégrant une pompe à chaleur. Sa jaquette calorifuge de 100 mm contribue à limiter les déperditions thermiques et à améliorer l’efficacité globale de la production d’eau chaude sanitaire.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : préparateur d’eau chaude sanitaire semi-instantané
Matériau du réservoir : acier thermo laqué A.T.L.
Protection : anode magnésium
Configuration : réservoir vertical
Capacité : de 300 à 2 000 litres
Échangeur : serpentin inox immergé toute hauteur
Puissance échangeur : de 39 à 108 kW
Pression de service : 7 bar maximum
Température de service : inférieure ou égale à 85 °C
Isolation : jaquette calorifuge épaisseur 100 mm
Finitions d’isolation : PVC classé feu M1 ou tôle Isoxal avec Calométal classé feu M0
Matériaux
- Aciers
Divers
Conception anti-légionelle : intérieur lisse, arrivée d’eau froide directionnelle, vidange totale et buse démontable
Entretien : piquage inférieur pour évacuation des boues et chasses rapides
Compatibilité : installations basse température, notamment primaire pompe à chaleur
Options : appoint électrique haut de 3 à 20 kW selon capacité
Option secours : résistance électrique sur buse basse de 3 à 24 kW selon capacité
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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- ECS
- Eau chaude sanitaire
- Ballons
- Pompe à chaleur
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