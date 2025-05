BMEL OPTIMUM : La bouteille de mélange carrée

La solution pensée pour la performance des pompes à chaleur

La bouteille de mélange Optimum est une solution hydraulique hautement technique, conçue pour optimiser le fonctionnement des pompes à chaleur dans les installations de chauffage et de rafraîchissement. Grâce à sa double fonction de découplage hydraulique et rôle tampon, elle garantit un équilibre parfait entre efficacité énergétique et protection des équipements.

Une technologie brevetée au service du rendement

La BMEL Optimum se distingue par son système breveté à 4 compartiments, spécialement conçu pour garantir une stratification thermique efficace. Chaque réservoir fonctionne à une température différente, permettant une distribution d’énergie parfaitement adaptée aux exigences des circuits secondaires. Cette stratification optimisée favorise une montée en température plus rapide dans les émetteurs, limite les démarrages de la pompe à chaleur et en améliore ainsi le rendement global. Cette technologie permet un découplage parfait entre le ou les générateurs et les émetteurs de chaleur, assurant une distribution constante et à la bonne température de l’énergie et optimisant le rendement énergétique de l'installation.

Avec ses 8 raccordements hydrauliques, la BMEL Optimum offre un découplage hydraulique optimal et peut se connecter à deux générateurs, tels qu'une pompe à chaleur et une chaudière, et alimenter différents types d'émetteurs (radiateurs haute température, planchers chauffants basse température, etc.). Cette flexibilité la rend idéale pour des applications variées, qu'il s'agisse de rénovations ou de constructions neuves.

Isolation haute performance pour une stabilité thermique toute l’année

La bouteille est entièrement isolée par une mousse rigide de polyuréthane à faible conductivité thermique (λ = 0,023 W/mK), assurant une excellente conservation de la chaleur en hiver, et une protection contre la condensation en été, lors des phases de rafraîchissement.

Une installation simple, flexible et évolutive

Conçue pour s’adapter à toutes les contraintes du terrain, la bouteille Optimum est :

Montable au mur, avec encombrement optimisé

Adaptée à un usage extérieur, sous abri

Équipée de 8 piquages, pour répondre aux besoins des systèmes multizones

Prédisposée pour l’ajout d’un thermoplongeur électrique, en appoint

Elle s’intègre parfaitement dans des installations neuves comme en rénovation, et s’adapte aussi bien aux générateurs simples qu’aux systèmes hybrides.

Deux modèles selon vos besoins

BMEL50OP : capacité de 50 litres, conductance thermique 0,89 W/K, poids 39 kg

BMEL80OP : capacité de 80 litres, conductance thermique 1,15 W/K, poids 50 kg

Les deux versions sont livrées avec tous les éléments techniques nécessaires à l’intégration : schémas hydrauliques, dimensions détaillées et courbes de pertes de charge.

Un choix technique fiable

Avec son système de stratification breveté, son isolation performante et sa grande modularité, la bouteille de mélange Optimum est une solution fiable pour toutes les installations à pompe à chaleur qui recherchent efficacité, durabilité et confort thermique.