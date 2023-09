Classe Virtuelle - Pathologies des bâtiments intégrant des matériaux biosourcés - cvTEC24

Catégorie : Formation continue

Comprendre les pathologies spécifiques aux matériaux biosourcés.

Identifier leur manifestation, analyser leurs causes et connaître les moyens de les prévenir/s’en prémunir.

Connaître les règles de l’art des matériaux biosourcés et leur cadre assurantiel.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 290 € Durée de la formation : 3 heures Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage : Etablissements publics - Bailleurs sociaux - Promoteurs Maîtres d’oeuvre : Architectes - Bureaux d’études et d’ingénierie - Responsables d’exploitation et de maintenance - Entreprises du bâtiment - Bureaux de contrôle - Experts construction

Programme :

9h-12h



Mariangel SANCHEZ, Ingénieure en charge du suivi des innovations, AQC



Les spécificités des matériaux biosourcés

Définition et spécificités des matériaux biosourcés.

Matériaux biosourcés le plus courants.



Les facteurs de risque

Pathologies liées à l’humidité.

Risque incendie.

Autres points de vigilance.



Le géosourcé – la terre crue

Spécificités de la terre crue.

Techniques constructives.

Principales pathologies et points de vigilance.



Le cadre technique et assurantiel

Règles de l’art.

Contexte assurantiel.



Les ressources

Ressources de l’AQC.

Autres ressources.



