Devenir Référent Certification HQE Bâtiment Durable - REF16

Pré-requis :

Avoir un diplôme d’urbaniste, d'architecte, d’ingénieur ou un diplôme universitaire de niveau équivalent et une expérience professionnelle de plus de 2 ans dans une équipe projet de conception et/ou réalisation et/ou exploitation d’un bâtiment.

Ou un diplôme de niveau III de l’éducation nationale (BTS, DUT dans le domaine de la construction) et une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans une équipe projet de conception et/ou réalisation et/ou exploitation d’un bâtiment.

Ou 10 ans minimum dans une équipe projet de conception et/ou réalisation et/ou exploitation d’un bâtiment.

Avant la formation : Avoir pris connaissance des règles de reconnaissance des référents et de la charte de communication