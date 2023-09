Prescrire l’économie circulaire en conception des projets - ENV61

Catégorie : Formation continue

Maîtriser le contexte règlementaire lié à l’économie circulaire.

Caractériser le potentiel d’économie circulaire de votre projet.

Identifier les étapes clés pour intégrer l’économie circulaire dans la conception des ouvrages.

Identifier les outils disponibles pour intégrer l’économie circulaire en conception.

Bénéficier du retour d’expérience d’opérations exemplaires.

Diplôme préparé : Autre Thème : Développement durable et rénovation Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maitrise d’ouvrage public et privé - Aménageurs

Programme :