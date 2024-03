Cloisons vitrées CROSO BZ37 : séparation des espaces

La nouvelle gamme de cloisons vitrées, une fusion parfaite entre élégance et fonctionnalité. Nos cloisons BZ37 sont conçues pour définir visuellement, acoustiquement et énergétiquement vos espaces, tout en préservant la luminosité naturelle et une sensation d'ouverture sans pareille.

Avec leur système modulaire, nos cloisons BZ37 offrent une flexibilité de conception illimitée, vous permettant de créer des configurations uniques et adaptées à vos besoins spécifiques d'aménagement.

L'installation est rapide et simple grâce à des profilés en aluminium préassemblés.

Disponibles en stock dans une variété de finitions, nos cloisons BZ37 peuvent être adaptées à diverses préférences esthétiques, vous permettant ainsi de trouver la combinaison parfaite pour votre espace.