CROSILUX® 2.0 et 2.0 Light : capot de finition avec système d'évacuation d'eau

L’architecture moderne impose des exigences élevées en matière de design, de sécurité et de montage.



Le profilé pour garde-corps tout en verre CROSILUX® 2.0 peut bénéficier d’un capot de finition avec système d’évacuation d’eau pour l’extérieur. Ce capot s’adapte également sur le profilé alvéolaire pour garde-corps tout en verre 2.0 Light.

En effet, malgré la mise en place de joints de finition entre le verre et le profilé, l’eau (pluie ou neige) s’infiltre dans le profilé. Et cette eau finit toujours par ruisseler le long de la façade pour créer à la longue des trainées disgracieuses. Pour remédier à ce problème, CROSO France a créé le capot de finition avec drainage qui comporte dans sa partie basse, de petits trous d’évacuation et une arête permettant à l’eau de tomber au sol sans toucher la façade.



Rappelons que le système de profilés en aluminium 2.0 et 2.0 Light est du type ERP destiné aux établissements recevant du public. Il peut par conséquent, être installé dans un environnement d’habitat individuel, d’habitat collectif ou de bureau et d’espace recevant du public (ERP).Il propose des variantes pour répondre dans les domaines d’application tels que les balcons, les parapets vitrés, les rampes d’escaliers et les garde-corps.

Leur conception permet un montage simplifié, car la mise en place du verre est effectuée en n‘intervenant que d‘un côté du garde-corps. Plusieurs versions de capots et de socles répondent à l’esthétique recherchée et permettent d’adapter le profilé à tous les supports. Les socles et sous-constructions sont proposés en finition brut de presse et anodisée E6/EV1, les capots en finition brut de presse, anodisée E6/EV1 et finition inox.



Le système de garde-corps tout en verre encastré en pied CROSILUX® 2.0 bénéficie de l’Avis Technique du CSTB enregistré sous le numéro ATec n° 2.1/15 – 1694*V3. CROSILUX® 2.0 Light répond aux critères du Cahier 3034 du CSTB et est soumis à l’Avis Technique n°2.1/19-1801_V1 publié le 6 novembre 2019, et couvre de nombreuses possibilités en terme d’épaisseur et type de vitrage.