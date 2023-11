CANOPY : un bijou architectural qui illumine les entrées tout en les protégeant

Avec son partenaire Glassline, CROSO France propose CANOPY, une nouvelle marquise tout en verre pour protéger une entrée.

Véritable atout esthétique et fonctionnel pour tout type de bâtiment, CANOPY offre une solution élégante et moderne pour protéger les entrées des intempéries, tout en laissant pénétrer la lumière naturelle, grâce à un profil design sans câble apparent.

Grâce à une structure solide et robuste (un profil en aluminium avec un vitrage adapté jusqu’à 3 m de large et une portée de 1,90 m), CANOPY résiste aux rayons UV, à la pluie, à la neige (avec une charge de neige allant jusqu’à 4,3 kN/m2, soit environ 4,3 m d’épaisseur de neige fraîche) et au vent, et assure durabilité et résistance aux chocs.

Le principe de montage est simple et se fait sans perçage du verre. Des options sont proposées pour répondre à tous les projets :

un profil de drainage dont le choix dépend des conditions climatiques locales et des besoins spécifiques du projet.

de nombreuses finitions disponibles : brut non traité, anodisé E6/EV1, teintes RAL

un éclairage par bandeau LED intégré

La transparence et la simplicité visuelle s’intègre harmonieusement à tout type d’architecture, créant ainsi une atmosphère moderne et élégante.