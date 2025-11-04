Collecteur modulaire plancher chauffant 9100 Biofloor
Collecteur Biofloor 9100 de Comap : un collecteur modulaire pour plancher chauffant et rafraîchissant, il protège de la corrosion grâce à ses propriétés d'isolation.
Livré pré-assemblé, il est composé de modules qui peuvent être ajoutés sur chantier si nécessaire.100% flexible, il s'installe quelle que soit la position : très pratique quand les tubes viennent du plafond par exemple. Conçu, testé et assemblé en France sur le site de production d'Abbeville.
Matériaux (détail) :
- Composé en polyamide renforcé par la fibre de verre (30%)
Labels et certifications (détail) :
- Normes : EN 1264 et DIN 4725
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Température de fonctionnement : 50 °C - Max t° 65 °C
Pression max. de fonctionnement : 6 bar à 65 °C
Débitmètre 0-5 l/min. pour chaque circuit
Mécanisme thermostatique M30x1,5 avec bonnette de protection
2x robinet tournant sphérique 1 1/4" M x 1" F
2x thermomètre
2x Flovent (purgeur d’air automatique)
2x purgeur d’eau
2x support de fixation avec vis et chevilles
Disponible de 2 à 10 circuits. Connexion 3/4" Eurocone. Raccordement aux tubes d’alimentation 1" F.
Fourni assemblé à son support de fixation
Matériaux
- Fibre de verre
- Polyamide tissé
Labels et certifications
- EN
Divers
Chauffage hydraulique
