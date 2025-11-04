Collecteur modulaire plancher chauffant 9100 Biofloor

Collecteur Biofloor 9100 de Comap : un collecteur modulaire pour plancher chauffant et rafraîchissant, il protège de la corrosion grâce à ses propriétés d'isolation.

Livré pré-assemblé, il est composé de modules qui peuvent être ajoutés sur chantier si nécessaire.100% flexible, il s'installe quelle que soit la position : très pratique quand les tubes viennent du plafond par exemple. Conçu, testé et assemblé en France sur le site de production d'Abbeville.

Matériaux (détail) :

Composé en polyamide renforcé par la fibre de verre (30%)

Labels et certifications (détail) :