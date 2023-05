La collection Vivienne s’inspire des anciennes usines du 19e arrondissement. Le design et les matériaux utilisés ont été soigneusement choisis et étudiés par les équipes Jacob Delafon pour un rendu élégant dans vos salles de bains.

Plus de 5 000 possibilités de personnalisation sont possibles, de la couleur des meubles, a celle de la façade, la finition des pieds des poignées pour les meubles. 5 mélaminés pour les façades et caissons sont disponibles, et 48 laques différentes pour les façades. Un miroir, un cadre ou une tablette sont disponibles, ils s’harmonisent à la perfection avec le meuble Vivienne.