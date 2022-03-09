Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie (SSI)
Code formation catalogue/site web : C3011
La prise en compte du risque incendie s’inscrit dans la démarche globale d’évaluation et de prévention des risques des entreprises.
Face à ce risque, qui bien souvent engendre des sinistres graves, plusieurs mesures ont été mises en place afin de prévenir la sécurité incendie dans les bâtiments, ainsi réduire le nombre d’incendies : détecteur de fumée obligatoire, des directives à respecter dans les bâtiments neufs, existants ou recevant du public. L’objectif est une meilleure prévention et prise en compte du risque incendie par toutes les parties prenantes.
