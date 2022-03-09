Coordonnateur SPS - Niveau 2 Conception

Code formation catalogue/site web : C4606

Conformément à la réglementation relative à l’exercice de la mission de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) sur les opérations de bâtiment et de génie civil (définie dans le Code du travail aux articles R. 4532-23 à R. 4532-37 suite au décret 2011-39 du 10 janvier 2011), les coordonnateurs SPS doivent être formés par des organismes certifiés, eux-mêmes accrédités par le COFRAC.

La refonte du dispositif de formation des CSPS tend à consolider les compétences et les pratiques de cette profession au travers d’une certification des organismes de formation, des prérequis en BTP et en prévention des risques évalués, des durées de formation accrues, d’une validation des acquis par l’évaluation continue et d’un jury final. Ces évolutions offrent aux CSPS la possibilité de renforcer leur rôle au sein des projets de construction qu’ils accompagnent.

Les modalités de mises en œuvre de ces formations sont définies dans l’arrêté du 26 décembre 2012.