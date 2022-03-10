Responsable services généraux

Code formation catalogue/site web : C4012

Garantir la sécurité des biens et des personnes et assurer quotidiennement le fonctionnement d’une entreprise, font partie des missions principales des Services Généraux. Spécialistes au savoir-faire indispensable, le nouveau Responsable des Services Généraux est aujourd’hui un cadre supérieure certifié, parfait gestionnaire, spécialisé dans l’environnement global du salarié, maitrise des milieux de l’immobilier fédérateur de l'ensemble des intervenants internes et externes.

Les entreprises prennent de plus en plus conscience de l’atout que ce métier représente et ont besoin de qualifier et certifier les compétences des collaborateurs.